Bluelinea : souhaite réamorcer son internationalisation

12/09/2018 | 09:53

Bluelinea déclare qu'elle envisage de réamorcer son internationalisation, considérant qu'elle 'a désormais une offre mature et les ressources nécessaires pour exporter son savoir-faire hors de France, notamment dans le cadre de sa participation à la Silver Alliance'.



La Silver Alliance est un collectif fédérant des entreprises spécialisées répondant aux besoins des seniors, parmi lesquelles Audika, Doro, O2, Les Senioriales, qui, pour certaines d'entre elles, bénéficient d'ores et déjà d'une implantation durable à l'international.



