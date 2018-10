Boursorama : Interview de Laurent Levasseur

Boursorama / TV Finance : ce Jeudi 11 octobre 2018, Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, est intervenu en direct à 8H50 pour présenter les résultats semestriels de l'entreprise, partager les perspectives de développement et évoquer l'actualité du marché de la Silver Economie : lancement de la concertation nationale via Make.org, déploiement élargi de la Silver Alliance, etc.

Laurent Levasseur est revenu ainsi sur le Communiqué de Presse publié le lundi 8 octobre :

Forte amélioration de tous les indicateurs et confirmation de l'objectif de rentabilité fin 2018

Croissance de 7% du chiffre d'affaires ;

Rentabilité de la plateforme d'assistance H24 ;

Accélération du plan d'économies ;

Amélioration de l'Ebitda, du résultat d'exploitation et du résultat net ;

Augmentation des fonds propres et de la trésorerie.

« Prendre soin de vos parents à domicile comme en établissement », tel est l'objectif principal de Bluelinea dont Laurent Levasseur, Président du Directoire, nous présente les résultats et perspectives. Bluelinea, 1ère SilverTech cotée sur Euronext, est un opérateur d'objets et services connectés dédiés à l'accompagnement, au réconfort et à l'assistance des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile comme en établissement.

Son offre repose sur une triple expertise : un pôle « Domicile » avec plateforme d'écoute 24h/24, un pôle « Domotique » qui modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, et un pôle « Établissements ».

