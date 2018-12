Seniors : le Groupe Apicil pense à vous

Le Groupe APICIL s'associe à Bluelinea : le spécialiste des services 24h24 dédiés aux Seniors

Le Groupe APICIL et Bluelinea vous proposent une sélection de services dédiés au bien vivre et bien vieillir à domicile. Simples, rassurants, disponibles 24h24, ces solutions permettent d'apporter sérénité et sécurité à la maison pour les seniors attachés à leur appartement, leur maison.

Bluelinea est une équipe spécialisée dans l'accompagnement des familles à domicile et reconnue Services à la personne, s'appuyant sur un bouquet de services pensés spécialement pour améliorer le quotidien des seniors à domicile. Par sa plateforme d'écoute dédié 24h/24, 7j/7, gérée à 100 % par sa filiale, Bluelinea Services, cette entreprise accompagne aujourd'hui plus de 27.000 particuliers, jour et nuit.

