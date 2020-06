BMW : UBS abaisse son conseil et son objectif

30/06/2020 | 11:38

Les actions BMW sont en baisse mardi matin à la Bourse de Francfort alors qu'UBS a dégradé le titre et abaissé son objectif de cours. Les actions perdent près de 0,9% après cette analyse.



UBS a déclaré avoir réduit son objectif de 60 euros à 53 euros et rétrograder le titre de 'acheter' à 'neutre', en invoquant des motifs de valorisation.



'Après le récent rebond des actions, nous pensons que les défis structurels (retard dans la transition entre les véhicules électriques (EV) et les véhicules autonomes (AV)) seront à nouveau plus aux points', ont déclaré les analystes d'UBS dans une note sur le marché mondiale de l'automobile.



