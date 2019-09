BMW : +4,4% de livraisons mondiales en août

Données financières (EUR) CA 2019 98 681 M EBIT 2019 7 351 M Résultat net 2019 5 185 M Trésorerie 2019 15 716 M Rendement 2019 4,95% PER 2019 7,89x PER 2020 6,54x VE / CA2019 0,25x VE / CA2020 0,24x Capitalisation 40 319 M Graphique BMW AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BMW AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 31 Objectif de cours Moyen 72,89 € Dernier Cours de Cloture 62,23 € Ecart / Objectif Haut 89,6% Ecart / Objectif Moyen 17,1% Ecart / Objectif Bas -22,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Harald Krüger Chairman-Management Board Norbert Reithofer Chairman-Supervisory Board Nicolas Peter Chief Financial Officer Susanne Klatten Independent Member-Supervisory Board Manfred Schoch Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BMW AG -11.85% 44 551 TOYOTA MOTOR CORP 13.75% 184 029 VOLKSWAGEN AG 8.26% 84 238 GENERAL MOTORS COMPANY 15.93% 55 367 DAIMLER AG -1.10% 53 675 HONDA MOTOR CO LTD -2.36% 45 062