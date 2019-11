BMW : plan pour la recharge électrique en Allemagne

05/11/2019 | 13:57

BMW Group affiche son intention d'installer plus de 4.100 points de recharge électrique sur ses sites en Allemagne d'ici 2021, pour permettre à ses employés de recharger leurs véhicules électriques aisément sur leur lieu de travail et à des conditions attractives.



'Les options de recharge au travail deviennent de plus en plus importantes alors que de plus en plus d'employés utilisent nos véhicules électriques', explique le constructeur automobile, précisant qu'environ la moitié des points de recharge seront aussi ouverts au public.



Avec une part de marché de 21%, BMW Group se veut le leader sur le marché des véhicules électriques en Allemagne. Il estime qu'un quart de ses véhicules vendus en Europe seront électriques en 2021, proportion qui doit passer à un tiers en 2025 et la moitié en 2030.



