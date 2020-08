BMW : prévisions 2020 confirmées

05/08/2020 | 10:12

BMW a annoncé mercredi avoir subi une perte d'exploitation au deuxième trimestre, conséquence de l'épidémie de coronavirus sur ses ventes pour la période entre avril et juin.



Le constructeur haut de gamme allemand a fait état ce matin d'une perte avant impôt de 300 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, à comparer avec un bénéfice de plus de deux milliards d'euros sur la même période de 2019.



Le groupe automobile publie des ventes de voitures en baisse de 25% à 485.464 unités pour le deuxième trimestre, assorties d'un chiffre d'affaires en repli de 22% à un peu moins de 20 milliards d'euros.



BMW a néanmoins confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, disant viser une marge d'Ebit entre 0% et 3% pour ses activités automobiles et des ventes 'significativement inférieures' à celles de l'exercice 2019.



L'action BMW perdait 2,6% en début de matinée, alors que l'indice DAX de Francfort avançait d'environ 1% et que l'indice STOXX Europe 600 Automobiles & Parts des valeurs automobiles européennes prenait 0,9%.



