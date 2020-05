La valeur du jour en Europe BMW : le Covid-19 se fera particulièrement sentir au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BMW abandonne 3,61 % à 51,58 euros sur la place de Francfort après avoir abaissé une nouvelle fois ses guidances 2020 et dévoilé ses résultats du premier trimestre. Le constructeur automobile allemand table désormais cette année sur une marge d’exploitation comprise entre 0 % et 3 % dans la branche automobile, contre de 2 à 4 % auparavant. Au premier trimestre, cette dernière est ressortie à 1,3 %. BMW explique que les mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 durent plus longtemps que prévu sur de nombreux marchés, induisant des effets négatifs plus importants que prévu." Il est donc évident que les volumes de livraison sur ces marchés ne reviendront pas - comme on l'avait supposé précédemment - à la normale en quelques semaines ", a ajouté le groupe.BMW prévient que l'impact de la pandémie de Covid-19 se fera particulièrement sentir au deuxième trimestre.Déjà, à la mi-mars, BMW avait prévenu que la propagation de la pandémie du Covid-19 pèserait lourd sur ses résultats 2020. Le constructeur automobile allemand anticipait alors pour cette année des livraisons de voitures et un profit avant impôts nettement inférieurs à leur niveau de 2019.En parallèle de son nouvel abaissement de perspectives, le constructeur allemand a publié ses résultats du premier trimestre 2020. S'ils ne semblent pas trop marqués, au premier abord, par la crise, c'est qu'ils ont bénéficié d'un effet de base favorable.Entre janvier et mars 2020, BMW a réalisé un bénéfice net de 574 millions d'euros (-2,4 % sur un an ; consensus : 728 millions) et un profit avant impôts de 798 millions d'euros (+4,7%).Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 23,25 milliards d'euros, en hausse de 3,5%. Le consensus visait 20,28 milliards. S'agissant des ventes, elles ont accusé un repli de 20,6% à 477 111 véhicules.Compte tenu de cette publication " globalement en ligne ", UBS a réitéré, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 53 euros sur le titre BMW.