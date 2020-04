La valeur du jour en Europe Covid-19 : les ventes de BMW ont chuté de 20,6 % au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe BMW a accusé un repli de ses ventes de 20,6% lors du premier trimestre 2020, à 477 111 véhicules. « Les chiffres de ventes du premier trimestre ont été affectés par l'impact global du Covid-19 et les effets de la fermeture temporaire d'un grand nombre de points de vente au détail », a expliqué le constructeur automobile allemand. Environ 80 % de tous les points de vente au détail en Europe et 70 % de ceux aux États-Unis sont actuellement fermés à cause du coronavirus.En Bourse, BMW progresse de 6,40 % à 47,61 euros, dans un contexte de net rebond des constructeurs européens. Néanmoins, BMW chute toujours de 35 % depuis le début de l'année.Dans le détail, BMW explique avoir connu un bon début d'année, avant que ses ventes ne chutent significativement en Chine en février et que les effets de la pandémie soient clairement visibles dans les ventes en Europe et aux Etats-Unis en mars.Sur le plan géographique, les ventes trimestrielles du groupe BMW ont chuté de 30,9 % en Chine (116 452 unités), de 17,4 % aux Etats-Unis (64 692 unités) et de 18,3 % en Europe (220 812 unités).Seule touche positive du jour pour BMW : " en Chine, nous voyons les premiers signes de reprise avec de solides prise de commandes ", a souligné Pieter Nota, un membre du conseil d'administration.A la mi-mars, BMW avait prévenu que la propagation de la pandémie du Covid-19 pèserait lourd sur ses résultats 2020. Le constructeur automobile allemand anticipait alors pour cette année des livraisons de voitures et un profit avant impôts nettement inférieurs à leur niveau de 2019.