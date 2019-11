Brembo : Invest Securities relève son objectif de cours

08/11/2019 | 11:05

Les analystes estiment que la publication du 3ème trimestre 2019 est en ligne avec un CA (-2%) à nouveau en érosion dans le contexte de baisse du marché Auto mondial.



Invest Securities souligne que les marges résistent avec un EBITA en recul de -7,4% et une marge de 11,6% pour un CA en léger recul de -2% et -0,8% lfl. Le RN T3 est en recul de -7,8% (marge nette 8,1%).



' Nos BNA 2019/21e abaissés au S1 sont inchangés après confirmation des guidances 2019. Le rebond du titre, depuis septembre, préserve un potentiel de +15% par rapport à notre objectif de cours relevé à 12,3E contre 11,5E '.



' Notre opinion Achat est réitérée compte tenu de l'aspect rassurant du maintien des guidances, le groupe suggérant que le rebond de la croissance organique pourrait intervenir en 2020 ' rajoute le bureau d'analyses.



