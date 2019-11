BNP Paribas : Deutsche Bank toujours positif

01/11/2019 | 09:49

Deutsche Bank confirme son conseil d'achat sur l'action de la banque française BNP Paribas, l'objectif visé étant ajusté de 55 à 56 euros.



Les analystes saluent la croissance du produit net bancaire constatée au 3e trimestre (+ 5%, soit 2% de mieux que prévu), ainsi qu'un résultat net avant impôts supérieur de 6% aux anticipations du consensus (et de 3% à celles de 'Deutsche'). Et ce dans les trois divisions du groupe.



Enfin, BNP Paribas est bien partie pour atteindre ses objectifs annuels, d'autant que la base de comparaison est favorable.





