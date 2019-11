BNP Paribas : Oddo BHF reste à 'achat', remonte sa cible

01/11/2019 | 11:01

Oddo BHF conserve son opinion 'achat' sur BNP Paribas, compte tenu d'un potentiel de hausse d'environ 30% par rapport à son objectif de cours remonté de 4% à 61,5 euros, potentiel 'bien supérieur à la moyenne du secteur pour un profil de risque plus faible'.



Le bureau d'études explique que son relèvement de cible est pour l'essentiel la conséquence de l'ajustement de ses prévisions, portant principalement sur 2019 et découlant en partie de la prise en compte des résultats du troisième trimestre.



Oddo BHF reste plus prudent sur 2020 et 2021 avec un ajustement limité, mettant en avant notamment l'impact négatif des taux durablement plus bas que prévu et un timing de la normalisation du coût du risque qui restent incertains.



