BNP Paribas : Oddo confirme son conseil après les résultats

06/02/2020 | 10:23

BNP Paribas a publié pour 2019 un résultat net part du groupe de 8.173 millions d'euros, en hausse de 8,6% (+4,7% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation de 13.260 millions, en hausse de 11,2% pour les pôles opérationnels.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 61,50 E.



Oddo estime que les clarifications font reculer les inquiétudes avec des aménagements réglementaires qui vont plus que compenser les impacts de Bâle 3 pris dans leur intégralité.



' BNPP afficherait un RoTE supérieur au CoE ce qui est un point discriminant vis à vis de la BCE ' indique Oddo.



' Les prévisions et recommandation sont inchangées compte tenu d'un potentiel de hausse de 25% '.



