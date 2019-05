Agenda economique du jeudi 23 mai

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / mai - 09h15 Indices PMI flash manufacturier et services / mai TOKYO : - Indice PMI Nikkei-Markit manufacturier flash / mai BERLIN : - 08h00 PIB détaillé / T1 - 09h30 Indices PMI Markit flash / mai - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / mai LONDRES : - 10h00 Indices PMI Markit flash zone euro / mai FRANCFORT : - 13h30 Compte rendu du Conseil des gouverneurs de la BCE du 10 avril WASHINGTON : - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 18 mai - 16h00 Ventes de logements neufs / avril SOCIÉTÉS : PARIS : - Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) / bilan du T1 - Forum Europ'énergies https://bit.ly/2qFNo5l des acheteurs et vendeurs d'électricité et de gaz Assemblées générales : - 10h00 BNP Paribas - 10h00 Vallourec - 10h30 Eramet - 14h00 Safran - 14h30 Valeo - 15h00 Dassault Systèmes ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

