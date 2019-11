BNP AM : partenariat avec la Chaire Essec innovation et entrepreneuriat social

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Asset Management a noué, avec le Groupe BNP Paribas, un partenariat d’une durée de 3 ans avec la Chaire Essec innovation et entrepreneuriat social. Celui-ci vise à promouvoir la recherche académique afin d’identifier les facteurs clés de succès de l’entrepreneuriat social pour en favoriser le développement et créer des outils renforçant la capacité à agir des porteurs d’innovations sociales.L'investissement à impact social est en fort développement et fait l'objet de nombreuses réflexions : définition, mesure d'impact, adaptation des outils d'investissement sont autant d'enjeux stratégiques qu'il est nécessaire d'approfondir pour favoriser le développement de cette économie d'intérêt général. Dans le cadre de ce partenariat, BNPP AM et la Chaire Essec s'engagent à œuvrer ensemble pour faire émerger l'entrepreneuriat social et l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) et renforcer la capacité d'action des entrepreneurs sociaux.Grâce à une collaboration étroite entre l'équipe solidaire BNPP AM et celle de la Chaire ce partenariat permettra par ailleurs de développer l'expertise des équipes de BNPP AM avec des formations internes sur-mesure et de mettre en place les meilleures pratiques en matière de soutien à l'entrepreneuriat social.