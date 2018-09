BNP PARIBAS : Berenberg n'est plus à vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé sa recommandation de Vendre à Conserver et son objectif de cours de 40 euros à 52 euros sur BNP Paribas dans le cadre d’une étude sur les banques françaises. Négatif sur le secteur, il préfère BNP Paribas à Crédit Agricole et Société Générale car elle affiche un levier inférieur à celui de ses pairs et un bon bilan en termes de croissance de fonds propres tangibles par action.Elle a par ailleurs historiquement fait mieux que ses concurrentes dans l'atteinte de ses objectifs réductions de coûts, ce qui pourrait l'aider à atténuer en partie la déception que le broker prévoit en matière de revenus.