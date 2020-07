BNP PARIBAS : Cardif sort du charbon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Cardif a annoncé vouloir investir 5 milliards d’euros supplémentaires dans des activités à impact positif en matière environnementale et sociale d'ici fin 2024. Ceci porterait ainsi son engagement total à 11,5 milliards d’euros. Le bancassureur souhaite réaliser ces investissements dans des obligations vertes, des obligations à vocation sociétales, des fonds à thématiques environnementales, sociales et sociétales, et dans des actifs immobiliers.Par ailleurs, BNP Paribas Cardif achèvera sa sortie complète de toute entreprise d'extraction/exploration ou de production d'électricité ayant un lien avec le charbon thermique, au plus tard en 2030 sur la zone OCDE et en 2040 pour le reste du monde.Depuis 2018, BNP Paribas Cardif a cessé de financer les entreprises productrices d'électricité dont plus de 30 % de la production est issue du charbon, ni les entreprises minières dont plus de 10 % du chiffre d'affaires provient du charbon thermique.