BNP PARIBAS : Credit Suisse reste Neutre

Credit Suisse a confirmé son opinion Neutre et son objectif de cours de 44,79 euros sur BNP Paribas après un roadshow. Selon le bureau d’études, la banque a délivré trois principaux messages : le plan stratégique 2020 est en bonne voie, BNP vise une évolution de ses revenus supérieur à celle de ses coûts (effet de ciseau positif) dans chacun de ses trois principaux métiers en 2019 et la BNP bénéficie d'un faible coût du risque qui pourrait constituer un avantage concurrentiel sur des marchés plus volatils." En 2019, les avantages tirés de la restructuration devraient commencer à dépasser les coûts de transformation, dont la BNP a confirmé qu'elle serait inférieure de 10 % à l'estimation initiale de 3 milliards d'euros ", précise l'analyste au sujet du second message.