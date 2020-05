BNP PARIBAS : Factor adapte son offre forfaitaire "Impulsion"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Factor lance un dispositif spécifique d’affacturage simplifié et sans engagement afin d’apporter des solutions aux besoins de trésorerie des professionnels, TPE et PME françaises.Il adapte ainsi son offre forfaitaire " Impulsion " : réception dans la journée du paiement anticipé des factures cédées pour un encours compris entre 20 à 200 000 euros, gratuité des deux premiers mois de forfait, aucun frais lié à la première remise jusqu'au 31 décembre 2020, aucun autre frais en cas de non utilisation ou de résiliation du forfait et aucun engagement lié à la souscription.