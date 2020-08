BNP PARIBAS : Goldman Sachs abaisse légèrement la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a réduit son objectif de cours de 54 euros à 53 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur BNP Paribas, qui est aussi sa banque française préférée. Même sur la base de ses prévisions les plus prudentes, la BNP continuerait à générer une rentabilité des capitaux propres tangibles d'environ 6 % en 2020 et à être l'une des banques les moins chères avec un PER 2020 de 7,6. L'analyste considère BNP comme l'un des candidats les plus probables à la reprise des dividendes, si les superviseurs le permettent.