BNP PARIBAS : JPMorgan abaisse sa valorisation

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 55 euros à 53 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur BNP Paribas dans le cadre d’une étude sur le secteur bancaire français. Le bureau d'études a réduit ses prévisions de bénéfice par action de 5 à 8 % en moyenne pour les banques françaises pour la période 2020-2022.Il a tenu compte de la situation macroéconomique plus difficile en Europe (croissance 0,9 % pour la zone euro en 2020), et des taux plus bas (avec l'OAT 10 ans maintenant à -33 points de base), ce qui a entraîné de nouvelles baisses des revenus d'intérêts avec des volumes plus faibles.