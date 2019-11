BNP PARIBAS : JPMorgan reste neutre sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 47 euros sur BNP Paribas après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Le bureau d'études souligne que BNP Paribas a affiché un résultat avant impôt ajusté supérieur de 5 % au consensus, principalement grâce à des revenus plus élevés dans ses activités de marché (FICC), mais aussi dans le Corporate Banking.La performance sur les marchés domestiques a, elle, été mitigée, avec un résultat avant impôt inférieur de 1 % au consensus en France, mais une performance meilleure que prévu pour les autres marchés domestiques grâce à des provisions plus faibles.