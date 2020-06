BNP PARIBAS : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 45 euros à 47 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur BNP Paribas dans le cadre d’une étude sur les banques d’investissement européennes. Le broker a relevé ses estimations de bénéfice par action de 9% à 1,31 euro pour 2020 et de 2% pour 2021 et 2022 à respectivement 4,64 et 5,77 euros. Il est plus optimiste sur les revenus FICC, compensés en partie une activité actions plus faible. L’analyste prévoit un bond de 49% du FICC au deuxième trimestre et une chuté de 51% des actions.