BNP PARIBAS : Jefferies abaisse son objectif de cours

Jefferies a réduit son objectif de cours de 80,30 euros à 71,70 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur BNP Paribas. « Le groupe est très probablement en train d'ajuster sa stratégie pour mieux se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité du groupe, l'allocation du capital et une meilleure distribution aux actionnaires », explique le bureau d’études. Tous ces points devraient être abordés lors de la revue du plan stratégique du groupe, le 6 février, lors de la publication des résultats du quatrième trimestre.Si cela se confirme, BNP Paribas présente opportunité formidable pour les investisseurs value.Par ailleurs, rapporte le broker, le directeur financier a annoncé que l'objectif du groupe est de maintenir son ratio de fonds propres durs à 12% et que tous les capitaux excédentaires seront redistribués aux actionnaires car aucune acquisition n'est prévue. Sur la base de ses calculs, le groupe pourrait distribuer 3,5 milliards d'euros de dividendes supplémentaires aux actionnaires au cours des deux prochaines années.