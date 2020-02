BNP PARIBAS : Jefferies revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé son objectif de cours de 54,20 euros à 62 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur BNP Paribas. Le bureau d’études a relevé ses estimations de bénéfice 0,9% pour 2020 et de 1,7% pour 2021 après avoir pris en compte les résultats du quatrième trimestre. Les messages clés de la récente tournée de présentation avec BNP confirment les tendances du quatrième trimestre, observe le bureau d’études, qui s’attend à ce que la bonne dynamique commerciale se maintienne en 2020. Ce qui, combiné à l'accent mis sur les coûts, donnera des effets de ciseaux positifs.Il ajoute que la division International Financial Services continuera à être le moteur de croissance du groupe.Dans le banque de financement et d'investissement, le broker explique que la combinaison de gains progressifs de parts de marché et d'un système intégré améliorant les ventes croisées entre les divisions, signifie que les revenus sous-jacents sont plus durables.