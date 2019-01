BNP PARIBAS Leasing Solutions : plusieurs changements au Comité de direction générale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite du départ en retraite de Xavier Viollet, Directeur Général Délégué, Charlotte Dennery, CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, fait évoluer son comité de direction générale. Pascal Layan, 53 ans, est nommé Directeur Général Délégué. Il conserve ses responsabilités de Directeur des Business Lines internationales et du marketing. Il reprend également le management des activités de consulting. Wolfgang Pinner, 55 ans, Directeur Général Adjoint, reste en charge de la supervision pays. Il est par ailleurs nommé Chief Data Officer.La supervision de la holding ainsi que le pôle stratégie et développement lui sont désormais également rattachés.Delphine Roché, 46 ans, anciennement responsable de la relation avec la Banque de Détail en France, rejoint le Comité de Direction Générale en qualité de Directrice de la transformation et de l'IT. Elle supervisera les équipes IT Corporate, celles du programme Process & Efficiency, la transformation digitale, les achats et la sécurité des personnes et des biens.Diplômée de Centrale-Supelec en tant qu'ingénieur et de l'ESCP avec un 3ème cycle Mastère " Management des projets internationaux ", Delphine Roché a débuté sa carrière à la Banque de Financement et d'Investissement (BFI) de BNP Paribas au sein du département Financement Media & Télécoms. Depuis novembre 2015, elle était responsable adjointe de la division " Bank Leasing Services France " qui propose des solutions de financement aux clients professionnels de la Banque de détail en France (BDDF) du Groupe BNP Paribas.