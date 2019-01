BNP PARIBAS : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans une note sectorielle sur les banques, Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 59,30 euros à 56,40 euros mais reste à Surpondérer sur BNP Paribas. Le bureau d’études a réduit ses estimations de bénéfices de 4-5 % pour la période 2018-2021. Il est plus pessimiste sur les activités de marché au quatrième trimestre et à l’avenir et il prend aussi en compte les répercussions sur d'autres secteurs d'activité sensibles aux marchés financiers (comme l'assurance, la gestion d’actifs).