BNP PARIBAS : Morgan Stanley dégrade à Pondérer en ligne

Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne et son objectif de cours de 57,60 euros sur 50 euros sur BNP Paribas. Le bureau d’études explique que le potentiel de hausse est désormais en ligne avec celle du secteur, d’où sa dégradation. Il anticipe une baisse de la rentabilité des capitaux propres tangibles de 9,5% à 8% en 2022 en raison de l’augmentation du coût du risque (plus 44 points de base d’ici 2021 et d’une baisse des revenus d’intérêt (marge d’intérêt en repli de 10 points de base entre 2018 et 2022).