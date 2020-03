BNP PARIBAS : RBS sabre son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

RBC a abaissé son objectif de cours de 58 euros à 40 euros et confirmé son opinion Surperformance sur BNP Paribas. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 31% pour 2020 et de 19% pour 2021 et ses prévisions de dividende par action dans les mêmes proportions. Il précise qu'au niveau sectoriel, la hausse de 2% du coûts des fonds propres due à l'augmentation de la prime de risque sur les actions représente la moitié de la baisse de la valorisation.Il a aussi pris en compte une augmentation des provisions pour pertes sur prêts en mettant l'accent sur les prêts aux entreprises et aux PME