BNP PARIBAS : S&P Global dégrade la perspective à négative

S&P Global constate une augmentation des risques de dégradation des profils de crédit des banques françaises en raison des implications économiques et financières de la pandémie COVID-19. L'agence de notation s'attend à ce que la pandémie provoque une grave récession en France et dans la plupart des pays européens en 2020. Elle prévoit une reprise en 2021, mais qui compensera immédiatement et entièrement les dommages causés à l'économie, au patrimoine des ménages et aux différents secteurs.S&P Global a ainsi abaissé de stable à négative la perspective de la note de BNP Paribas. " Nous voyons des poches de risque dans le portefeuille d'entreprises internationales de la banque, qui comprend des expositions à des sociétés actives dans des secteurs sous tensions (en premier lieu le tourisme, l'aviation, le transport maritime et l'automobile) et parce que la BNPP est un acteur dominant dans le financement des matières premières " précise l'agence de notation.