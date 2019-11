BNP PARIBAS : Securities Services prend une participation dans la fintech AssetMetrix

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Securities Services annonce une prise de participation stratégique dans le capital de la fintech AssetMetrix. Ce partenariat permettra à BNP Paribas Securities Services d’étendre et de digitaliser ses services aux sociétés de gestion et investisseurs dans les fonds de private capital. Elle pourra donner accès à ses clients à de puissants outils de reporting et d’analyse dédiés aux investissements non cotés (capital-investissement et dette).Les nouveaux services proposés viendront compléter les solutions existantes de BNP Paribas Securities Services qui disposera ainsi d'une offre de private capital intégrée et complète.Ces services comprendront le suivi de portefeuille de fonds avec outil d'analyse détaillée des sociétés détenues, la prévision de trésorerie et de performance ainsi que des services d'analyse de risques et de benchmarking et de gestion des processus de validation.