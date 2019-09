BNP PARIBAS : Société Générale passe à la vente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre et réduit son objectif de cours de 45 euros à 37,50 euros sur BNP Paribas. Dans un secteur mûr pour une revalorisation, le bureau d’études discerne des opportunités plus intéressantes, dont Crédit Agricole, ABN, ING et KBC. Il préfère des banques de qualité à un prix décent, plutôt qu’une banque décente bon marché. Toutes ses banques préférées affichent un surplus en capital alors que BNP Paribas affiche un léger déficit.