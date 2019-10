BNP PARIBAS : UBS reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 49 euros sur BNP Paribas après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Selon le bureau d'étude, la combinaison d'une évolution des coûts inférieure aux revenus, de gains de parts de marché en Banque de Financement d'investissement et du renforcement du capital devrait être bien accueillie par le marché aujourd'hui.Il souligne en particulier que les revenus des activités de marché ont dépassé de 13 % les attentes, avec une progression de 14,7 % du courtage sur les obligations, devises et matières premières (FICC) et un repli de 15 % du courtage actions.