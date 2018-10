BNP PARIBAS : Yann Gérardin nommé DG adjoint en charge de la CIB

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Yann Gérardin actuellement responsable du pôle Corporate and Institutional Banking (CIB) depuis 2014, est nommé Directeur Général Adjoint du Groupe BNP Paribas, en charge de CIB à compter du 1er octobre 2018. Alain Papiasse, est nommé « Chairman » de CIB. En tant que membre du Comité exécutif, Alain Papiasse va apporter toute son expérience et sa connaissance des métiers de BNP Paribas pour développer la relation avec de grands clients internationaux, tout en continuant de superviser l’activité du Groupe en Amérique du Nord et en Grande Bretagne.Il préside également certains comités de Direction Générale du Groupe.Diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC), de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) et titulaire d'une licence en économétrie, Yann Gérardin a rejoint la BNP en 1987, où il crée l'activité Dérivés Actions, avant d'être nommé Responsable mondial de l'entité Dérivés Actions de BNP Paribas en 1999. Début 2005, il prend la responsabilité de la division Actions et Dérivés Actions de BNP Paribas, entité à laquelle sera intégrée l'activité Dérivés de Matières Premières la même année.En 2011, Yann Gérardin devient membre du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas et en 2014, il est nommé Responsable Corporate and Institutional Banking.