BNP PARIBAS : accord avec DEUTSCHE BANK sur les activités de Prime Finance et Electronic Equities

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite de leur accord préliminaire, BNP Paribas et Deutsche Bank ont signé un accord, qui vise à assurer la continuité du service aux clients Global Prime Finance et Electronic Equities de la seconde. Cet accord prévoit que la banque allemande continuera d’assurer la gestion de la plate-forme jusqu'à ce que l’activité des clients puisse migrer vers BNP Paribas. Les deux banques continueront de travailler étroitement ensemble afin d'assurer aux clients une transition fluide grâce à la migration de la technologie et des équipes clés de Deutsche Bank vers BNP Paribas.Cet accord ferme reste soumis à l'approbation des autorités compétentes.