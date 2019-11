Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS -0.49% 49.965 27.04% DEUTSCHE BANK AG -1.32% 6.565 -4.55%

BNP Paribas et Deutsche Bank annoncent que l’accord pour assurer la continuité du service aux clients de Deutsche Bank, la migration de la technologie et le transfert des collaborateurs clés des activités de Global Prime Finance et d’Electronic Equities de la première vers la seconde a obtenu les approbations nécessaires et est à présent inconditionnel.