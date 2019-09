BNP PARIBAS : dévoile un partenariat stratégique avec la Fin TechKantox

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas a annoncé aujourd'hui avoir signé un partenariat stratégique avec Kantox, une FinTech spécialisée dans les solutions de gestion du risque de change. Les deux sociétés proposeront conjointement la solution Dynamic Hedging de Kantox aux clients de BNP Paribas en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Dynamic Hedging est un logiciel, qui permet aux trésoriers d'entreprise d'automatiser et d’optimiser la gestion de leurs opérations de change." Cette solution viendra compléter les services déjà disponibles sur Centric, la plateforme digitale de BNP Paribas CIB ", a précisé la banque.Xavier Gallant, responsable des ventes FXLM pour les entreprises EMEA chez BNP Paribas, a déclaré : "Dans la gestion du risque de change, nos clients cherchent à améliorer leur capacité de prévision de leurs futurs flux de trésorerie, par l'optimisation des pratiques de couverture et d'exécution grâce à l'automatisation. Le partenariat entre BNP Paribas et Kantox offrira aux trésoriers d'entreprise en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique la possibilité d'accéder à une solution de couverture entièrement automatisée et, à terme, d'améliorer leurs processus de trésorerie. "