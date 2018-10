BNP PARIBAS en queue du CAC 40 : les revenus trimestriels déçoivent, le courtage FICC a pesé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Première banque française à avoir présenté ses comptes du troisième trimestre, BNP Paribas perd 3,52% à 45,80 euros après avoir dévoilé des profits en légère hausse en dépit de la contraction de ses revenus. Entre juillet et septembre, la banque française a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 4% 2,124 milliards d'euros pour un produit net bancaire de 10,352 milliards d'euros, en repli de 0,4%. Les analystes interrogés par Reuters visaient respectivement 2,114 milliards et 10,605 milliards d'euros.Le coût du risque a augmenté de 2,7% à 686 millions d'euros et ses coûts de 2% à 7,28 milliards de dollars.Ses activités de banque de détail et de banque d'investissement sont à l'origine du repli des revenus. Ils ont reculé de 1,3% à 3,74 milliards pour la première et de 3,5% à 2,565 milliards d'euros pour la seconde.Au sein de la banque de financement et d'investissement, le courtage sur les Taux, crédit, changes et matières premières (FICC) a vu ses revenus reculer de 15,1% à 680 millions d'euros. " L'activité de la clientèle est toujours faible sur les taux en Europe et le contexte de marché a été défavorable sur le change et dans une moindre mesure sur le crédit ", a commenté la banque.BNP Paribas a en revanche dévoilé une progression de 4,5% à 452 millions d'euros des revenus du courtage actions.Elle a fait moins bien que les cinq plus importantes banques américaines, dont les revenus ont reculé de 2,2% dans le courtage change, taux et crédit et progressé de 8,1% dans le courtage actions.S'agissant de sa solidité financière, le ratio de fonds propres durs est ressorti à 11,7%, en repli de 0,2 point sur le trimestre. Le ratio de levier de Bâle 3 plein est stable 4%.