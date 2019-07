BNP PARIBAS entouré après ses résultats du deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas évolue en tête du CAC 40 mercredi matin, à la faveur d’un gain de 3,28% à 42,86 euros, dans le sillage de ses résultats du deuxième trimestre 2019. Sur la période, le groupe bancaire a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 2,468 milliards d’euros (+3,1% sur un an) et un résultat d’exploitation de 3,168 milliards d’euros (-3,1% sur un an). Ce dernier est toutefois en hausse de 2,2% pour les pôles opérationnels.De son côté, le coût du risque, à 621 millions d'euros, augmente de 54 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2018 du fait de la croissance des encours de crédit.Au 30 juin 2019, le ratio " common equity Tier 1 " s'élève à 11,9%, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 mars 2019 du fait de la génération organique de capital du trimestre et de l'impact positif de la déconsolidation de SBI Life.Quant au produit net bancaire, il s'établit à 11,224 milliards d'euros, en légère hausse de 0,2% par rapport au deuxième trimestre 2018.Les frais de gestion du groupe atteignent, eux, 7,435 milliards d'euros, soit une hausse de 0,9% sur un an.