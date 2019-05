BNP PARIBAS : lance une offre globale pour accélérer la transition énergétique des entreprises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour permettre à ses clients Entreprises – notamment TPE, PME, ETI – d’accélérer leur transition énergétique, la Banque de Détail en France de BNP Paribas lance une offre dédiée reposant sur 3 leviers : l’immobilier, la mobilité et les actifs technologiques. Pour répondre à leurs besoins, la Banque de Détail en France de BNP Paribas lance aujourd’hui une offre complète d’accompagnement et de financement. Cette offre s’étend du diagnostic jusqu’à la mise en place des solutions retenues et à la mesure des résultats.Portée sur tout le territoire français par un réseau de chargés d'affaires spécialisés en transition énergétique, cette offre s'inscrit dans la politique de responsabilité environnementale de la banque.Avec cette nouvelle offre et les outils de financement qui la composent, la Banque de Détail ambitionne d'atteindre 3 milliards d'euros de crédits mobilisés pour des projets liés à la transition énergétique à fin 2021.