Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas et UNI Global Union ont signé aujourd'hui un accord mondial qui garantit aux 200 000 salariés de la banque, répartis dans 73 pays, un congé parental payé, une assurance maladie et une assurance vie, la possibilité d'adhérer sans crainte à un syndicat, des mesures rigoureuses contre le harcèlement et autres droits essentiels.Il s'agit du premier accord mondial dans le secteur financier qui prévoit un congé parental rémunéré (14 semaines pour les mères et six jours pour les pères) et le tout premier qui garantit une assurance maladie, vie et incapacité.Il définit également une stratégie visant à promouvoir l'égalité entre les genres au sein de la banque, notamment des mesures en matière de recrutement, de formation et de promotion.