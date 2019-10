BNP PARIBAS : résultats solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas a réalisé au troisième trimestre 2019 un résultat net de 1,938 milliard d’euros, en baisse de 8,8%, mais en hausse de 3,4% hors éléments exceptionnels. Les analystes tablaient sur 1,8 milliard. Le résultat d’exploitation, à 2,628 milliards d’euros, est en hausse de 10%. Il est en hausse de 6,1% pour les pôles opérationnels. Le coût du risque, à 847 millions d’euros, augmente de 161 millions d’euros par rapport à une base faible au troisième trimestre 2018.Le résultat brut d'exploitation s'établit ainsi à 3,475 milliards, en hausse de 13%. Il augmente de 9,5% pour les pôles opérationnels.La bonne maîtrise des coûts permet de dégager un effet de ciseau positif de 3,3 points (avec un effet de ciseau positif dans chacun des pôles opérationnels) grâce à la mise en oeuvre, en ligne avec le plan 2020, des mesures de réduction de coûts (166 millions d'euros d'économies récurrentes générées ce trimestre pour un total cumulé de 1,7 milliard d'euros depuis le lancement du programme début 2017 et un objectif de 3,3 milliards d'euros en 2020).Les coûts de transformation sont en ligne avec les objectifs annoncés et viendront à leur terme, conformément au plan, fin 2019.BNP Paribas a réalisé un produit net bancaire de 10,896 milliards d'euros, en hausse de 5,3% (+4% à périmètre et change constants).Les revenus de la banque d'investissement (CIB) à 2,873 milliards, augmentent de 12%.Le ratio de "common equity Tier 1" atteint 12%, en hausse de 10 points de base par rapport au 30 juin 2019, illustrant, selon le groupe, la solidité du bilan.