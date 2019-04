BNP Paribas : 3 nominations pour la Banque de Détail France

04/04/2019 | 09:50

BNP Paribas annonce ce matin les nominations de Nicolas Draux, Céline Ansquer et Virginie Delaunay au sein du comité de direction générale de la Banque de Détail en France.



Ainsi, Nicolas Draux est nommé Directeur Retail. Céline Ansquer est nommée Directrice Marketing et Digital Retail. Virginie Delaunay est nommée Directrice Financière. Tous trois sont ainsi membres du comité de direction générale.



'Ils viennent ainsi compléter un collectif qui présente une diversité d'expérience et de parcours précieuse pour faire travailler ensemble toutes les entités de la banque de détail en France et répondre toujours mieux aux attentes de nos clients,' explique Marguerite Bérard, directrice des Réseaux France et membre du Comité Exécutif de BNP Paribas.





