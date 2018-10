BNP Paribas AM : nouveau Responsable Corporate Governance US

22/10/2018 | 11:27

BNP Paribas Asset Management annonce la nomination d'Adam Kanzer au poste de Responsable Corporate Governance pour la zone Amériques au sein du Sustainability Centre.



Adam Kanzer pilotera les activités de corporate governance et d'engagement auprès des entreprises. Ces activités comprennent notamment l'identification des grands enjeux liés à la gouvernance d'entreprise, l'engagement et le dialogue avec les entreprises, ainsi que le travail conjoint avec les instances de décision sur les questions clés liées à la finance et à l'investissement durables.



Adam Kanzer était précédemment Managing Director of Corporate Engagement au sein de Domini Impact Investments, à New York.



Jane Ambachtsheer, Responsable Global Sustainability de BNP Paribas Asset Management, a déclaré : ' Adam Kanzer est un leader reconnu aux Etats-Unis, sur tous les thèmes liés à l'engagement des entreprises et à la sensibilisation des instances publiques sur les enjeux ESG. Il dispose d'une expérience éprouvée dans un grand nombre de problématiques ESG, telles que le changement climatique, la déforestation, les normes de travail, les droits de l'homme ou encore la gestion de la chaine d'approvisionnement.'



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.