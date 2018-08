BNP Paribas AM : nouveau responsable Europe Large Cap Equities

31/08/2018 | 14:25

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Peter Abbott au poste de Responsable Europe Large Cap Equities.



Peter Abbott prend la direction de l'équipe de gestion Europe Large Cap Equities, précédemment placée sous la responsabilité d'Andrew King.



' Peter est l'un des membres fondateurs de l'équipe de gestion Europe Large Cap Equities, après avoir rejoint ABN AMRO Asset Management en 2007 (intégré à BNPP AM en 2010). Avec près de 35 ans d'expérience en gestion, notamment dans le cadre de ses précédentes fonctions de gérant de portefeuilles senior, Peter a largement contribué à la définition de la philosophie de gestion et de l'approche collégiale propre à l'équipe Actions européennes, depuis sa création ' indique le groupe.



Guy Davies, Responsable des gestions fondamentales Actions de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : ' Son nouveau rôle permettra à l'équipe de continuer à fournir un service d'excellence à nos clients, tout en participant au développement de notre organisation.'



