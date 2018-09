BNP Paribas : BGL BNP Paribas annonce la clôture de la transaction visant l’acquisition de ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.

Cardif Lux Vie (www.cardifluxvie.lu) est une compagnie d'assurance luxembourgeoise qui se positionne parmi les acteurs majeurs du marché. Détenue par un actionnariat solide (BNP Paribas Cardif, BGL BNP Paribas et Ageas), elle bénéficie de forts ancrages à la fois locaux et internationaux.

Cardif Lux Vie répond aux besoins spécifiques d'une clientèle sur plusieurs marchés complémentaires : l'assurance vie qui s'adresse à une clientèle de détail, l'assurance collective pour les entreprises et l'assurance vie internationale comme outil de structuration patrimoniale.

Pour les particuliers et professionnels au Luxembourg et en Grande Région, Cardif Lux Vie fournit aux réseaux de bancassurance des solutions globales et intégrées à forte valeur ajoutée. Pour la clientèle fortunée évoluant dans un contexte international, la Compagnie opère dans le cadre de la Libre Prestation de Services et bénéficie d'un large réseau de partenaires haut de gamme (Banques Privées, institutions financières, courtiers…). Elle propose des solutions sur mesure et pérennes s'appuyant sur une gamme complète d'outils d'ingénierie patrimoniale.