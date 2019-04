BNP Paribas : Banque Privée offre en exclusivité « BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF », un fonds de capital investissement géré par BlackRock pour ses clients particuliers

Un ELTIF est un investissement risqué et illiquide. Il est conseillé aux investisseurs de n'investir dans un ELTIF qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d'investissement global.

Indicateur de risque :

Nous avons attribué la note de 6 sur 7 à ce produit, ce qui correspond à la deuxième classe de risque la plus élevée. Ce classement ne constitue pas une garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. L'indicateur de risque se base sur une période de détention du produit de 10 ans. Vous ne pouvez pas sortir du produit avant échéance mais pouvez être en mesure de vendre votre produit. Le risque réel peut être très différent si vous vendez votre produit avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous pourriez rencontrer des difficultés à vendre votre produit.

Mentions légales :

Blackrock Private Equity Opportunities ELTIF est un compartiment de BlackRock Alternative Funds S.C.A., SICAV-RAIF, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois structurée sous la forme d'une société en commandite par actions et qualifiée de fonds d'investissement alternatif réservé régi par la loi FIAR. BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF est éligible au statut de fonds d'investissement européen à long terme au sens du règlement (UE) 2015/760 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2015 (le « Règlement ELTIF ») et est respectivement autorisé par et soumis à un contrôle prudentiel de la commission de surveillance du secteur financier, l'autorité de supervision du secteur financier de Luxembourg (« CSSF »).