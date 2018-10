BNP Paribas : Cardif envisage de s'alléger au capital de SBI Life

La filiale d'assurance de BNP Paribas précise toutefois ne pas avoir encore pris de décision définitive sur cette participation.

"Afin de satisfaire à l'obligation réglementaire indienne de porter le flottant à 25% du capital de la société, BNP Paribas Cardif pourrait réduire sa participation dans SBI Life dans les prochains trimestres", a dit à Reuters une porte-parole de la filiale d'assurance de BNP Paribas.

"Aucune décision n'est encore prise à ce stade concernant la taille, le calendrier ou la nature d'une réduction de cette participation", a-t-elle ajouté. "On restera engagés et on continuera de soutenir SBI Life."

Introduite l'an dernier à la Bourse de Bombay, la compagnie SBI Life Insurance est actuellement détenue à 62,10% par State Bank of India, la première banque du pays, et son flottant s'élève à seulement 15,9%.

Créée en 2001 dans le cadre d'un partenariat entre State Bank of India et BNP Paribas, elle affiche désormais une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards d'euros mais la valeur de son action a perdu près de 22% depuis le début de l'année.

A ce niveau de valorisation, la participation de BNP Paribas Cardif dans SBI Life Insurance ressort à quelque 1,45 milliard d'euros.

A Paris, l'action BNP Paribas cédait 1,76% à 50,94 euros en fin de matinée. Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de 18% de sa valeur.

(Matthieu Protard, édité par Benoît Van Overstraeten)