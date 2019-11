BNP Paribas : DG nommé pour BNP Paribas 3 Step IT

05/11/2019 | 11:33

BNP Paribas annonce plusieurs nominations au sein de BNP Paribas 3 Step IT, coentreprise lancée officiellement le 1er octobre dernier par BNP Paribas Leasing Solutions et 3stepIT, dont celle de Chris Stalley au poste de directeur général.



Chris Stalley est responsable d'un plan ambitieux visant à ouvrir des filiales à travers l'Europe et atteindre un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Il était précédemment responsable du développement commercial chez 3stepIT.



Renaud Warluzel devient directeur commercial international et Kari Mäkelä, directeur des opérations. Des responsables pays ont également été nommés dans les premières filiales : Audrey Joulia en France et Carlo Grossi en Italie.



