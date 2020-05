BNP Paribas : ENTRETIEN Marchés-Le climat devrait rester favorable aux actions-BNPP AM

par Patrick Vignal

PARIS, 22 mai (Reuters) - L'environnement de marché devrait demeurer favorable aux actifs risqués, actions en tête, en raison des injections massives de liquidité par les banques centrales et des avancées vers un vaccin ou un traitement du Covid-19, dit-on chez BNP Paribas Asset Management.

Les indices boursiers, qui ont repris plus de la moitié de ce qu'ils avaient perdu lors de l'effondrement des marchés en mars, devraient donc rester bien orientés à moyen terme même si des risques importants demeurent, selon Guillermo Fellices, responsable de la recherche et de la stratégie pour le pôle MAQS (multi-actifs, quantitatif et solutions) de BNPP AM.

"La raison principale pour laquelle les marchés d'actions ont rebondi si rapidement est la réponse monétaire massive, qui a supprimé le risque extrême d'une crise financière et soutient les valorisations des actifs risqués avec la promesse d'une liquidité abondante dans le système", a-t-il dit à Reuters.

Les marchés intègrent en outre la probabilité d'un traitement ou d'un vaccin qui stopperaient l'épidémie de coronavirus, avec un flux de nouvelles positives en ce sens ces dernières semaines, ajoute-t-il.

"Ces deux facteurs vont vraisemblablement continuer de favoriser la reprise économique", ajoute-t-il. "Notre scénario de base est que nous allons nous rapprocher d'un vaccin ou d'un traitement et assister à une reprise graduelle favorisée par le soutien monétaire, le principal risque pesant sur ce scénario étant une deuxième vague de l'épidémie qui favoriserait un scénario plus baissier."

Certains analystes prédisent une rechute des actions en soulignant des valorisations élevées au regard de la dégradation de la croissance des bénéfices des entreprises mais ce n'est pas l'avis de Guillermo Fellices.

"Les valorisations du marché actions peuvent sembler chères d'un point de vue historique, les multiples paraissant élevés avec très peu de croissance des bénéfices", dit-il.

"L'engagement fort des banques centrales à soutenir l'économie est toutefois suffisant pour maintenir les valorisations à des niveaux élevés pendant longtemps. Les valorisations sont assez élevées mais je ne pense pas qu'elles soient tendues."

ATTENTION À LA REMONTÉE DES TAUX D'INTÉRÊT

La politique accommodante des instituts d'émission favorise également dans une certaine mesure les marchés du crédit, notamment en raison des achats des banques centrales, mais la prudence s'impose, selon le stratège de MAQS/BNPP AM.

"Nous pensons que les taux d'intérêt remonteront à un moment donné, ce qui contrebalancerait les gains résultant de la compression des spreads", dit-il.

"La stimulation budgétaire est si forte qu'il y a un risque que les gouvernements doivent s'attaquer au problème à un moment, par la restructuration de la dette ou par le biais de l'inflation."

Guillermo Fellices recommande en outre certaines matières premières qui pourraient bénéficier de l'activité en Chine, notamment le pétrole, dont les cours devraient progresser, selon lui, en raison à la fois d'une compression de l'offre et d'une reprise de la demande, notamment en carburant.

"Pour la sécurité, il faut se méfier des obligations souveraines, qui risquent de ne plus jouer leur rôle traditionnel de valeur refuge, pour se tourner plutôt vers l'or et d'autres matières premières ainsi que vers les actif réels."

Si les actions devraient, selon lui, continuer de bien se comporter à moyen terme, Guillermo Fellices n'en recommande pas moins de repérer les gagnants et les perdants de la crise du coronavirus en termes de régions et de secteurs.

"La Chine en particulier et l'Asie en général sont mieux placées parce qu'elles ont contrôlé le virus plus tôt et sont les premières à sortir de tout cela", dit-il.

"Sur le plan sectoriel, certains compartiments comme la distribution, les transports et les loisirs vont continuer de souffrir pendant longtemps mais il y aura en revanche des gagnants comme la santé, la technologie en général et les industries qui en dépendent fortement."

(édité par Marc Angrand)